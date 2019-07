Nintendo Switch Lite è ufficiale, uscirà a settembre in tre colori

Nintendo ha svelato Switch Lite, una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch. La console sarà disponibile dal 20 settembre in tre diversi colori: giallo, grigio e turchese.

Oltre alla console, sarà possibile acquistare anche un set composto da una custodia e una pellicola protettiva per lo schermo di Nintendo Switch Lite. Nintendo Switch, la top di gamma della famiglia, è arrivata sul mercato a marzo 2017 e offre tre diverse modalità di gioco: la modalità TV, in cui la console viene inserita nella base per Nintendo Switch, la modalità da tavolo, ideale per giocare in modalità cooperativa o competitiva condividendo i controller Joy-Con, e la modalità portatile. La console include controller Joy-Con grigi o rosso neon e blu neon. Per ora è stato annunciato solo il prezzo di Nintendo Switch Lite per gli Stati Uniti: 199 dollari (+ tasse, che cambiano a seconda dello stato).

Nintendo Switch Lite dispone di comandi integrati ed è più compatta della versione top di gamma. Non è dotata dello stand per la modalità da tavolo e, trattandosi di una console portatile, non trasmette l’immagine alla TV. Per questo motivo, la confezione non include una base o un cavo HDMI. Con la nuova console è possibile giocare a tutti i titoli per Nintendo Switch compatibili con la modalità portatile, anche se per alcuni di essi ci saranno delle restrizioni. Sul retro della confezione dei gioch è possibile trovare informazioni su quali funzioni e modalità sono compatibili con i vari giochi.

Oltre ai tre colori già citati, dall’8 novembre Nintendo Switch Lite sarà disponibile in edizione speciale Zacian & Zamazenta, con eleganti pulsanti ciano e magenta e illustrazioni dei due nuovi Pokemon Leggendari di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. In questi nuovi titoli della serie Pokémon principale, i giocatori partiranno per una nuova avventura nella regione di Galar, dove potranno catturare, far lottare e scambiare Pokémon scoperti di recente e svelare il mistero dei Pokémon leggendari Zacian e Zamazenta. La console Nintendo Switch Lite edizione speciale Zacian & Zamazenta sarà disponibile fino a esaurimento scorte.