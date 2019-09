Nintendo Switch Lite: primo unboxing della nuova console

Il canale YouTube Gaming Dad ci propone quello che è ad oggi il primo unboxing di Nintendo Switch Lite. Realizzato in maniera piuttosto amatoriale, il video permette in ogni caso di dare uno sguardo ravvicinato alla console e ai contenuti della confezione.

Nintendo Switch Lite sarà disponibile in Europa dal 21 settembre (insieme a The Legend of Zelda Link's Awakening) nei colori azzurro, grigio e giallo al prezzo di 219.99 euro, leggermente più alto rispetto ai 199 dollari del listino (tasse escluse) americano. Questa versione Lite di Nintendo Switch si distingue per un design più compatto, la presenza di uno schermo di dimensioni più contenute e la mancanza di Joy-Con staccabili, in questo caso infatti i controlli sono integrati nella scocca.

Grazie alle ottimizzazioni del SoC la batteria (pur di capienza inferiore rispetto a quella che equipaggia il modello standard) è in grado di assicurare una autonomia leggermente superiore, esattamente come avviene nel modello Switch 2019 commercializzato a fine agosto.

A novembre arriverà anche il bundle dedicato a Pokemon Spada e Scudo con console personalizzata e confezione decorata con artwork esclusivo. In Nord America il day one di Nintendo Switch Lite sembra essere già stato rotto presso catene come Walmart e Best Buy, in Europa invece non ci sono notizie riguardo l'eventuale vendita anticipata.