Nintendo Switch Lite: un utente riceve una console con tasti sbagliati!

L'appassionato di videogiochi conosciuto su Reddit con il nickname di "leviatanCL" condivide con il resto della community un singolare aneddoto riguardante Nintendo Switch Lite: l'utente afferma infatti di aver acquistato da poco la console e di essersi accordo che il sistema presenta dei tasti sbagliati!

A riprova della sua "disavventura" (che potrebbe essere considerata come una fortuna da parte dei collezionisti), il fan Nintendo ha condiviso sul forum subreddit ufficiale di Switch una foto che ritrae la sua console e, nella fattispecie, il dettaglio dei pulsanti sbagliati: l'errore riscontrato dall'utente riguarda la mancanza del tasto B e della presenza, al suo posto, di un secondo pulsante Y.

L'insolita disposizione dei tasti, se confermata, dovrebbe far emergere un errore nella fase di assemblaggio di Nintendo Switch Lite che potrebbe essere stato provocato da un robot malfunzionante o, ancor più plausibilmente, dalla disattenzione di un dipendente della fabbrica. Nel momento in cui scriviamo, non sembrano esserci stati altri casi come quello riportato da leviatanCL.

La sua console, oltretutto, funzionerebbe in maniera perfetta e, ad eccezione della confusione provocata dal doppio tasto Y, non sembrerebbero manifestarsi altri problemi di natura tecnologica o strutturale. Nulla che rimandi alla questione del Joy-Con Drifting di Switch Lite e alle polemiche sfociate nella relativa class action, insomma. Nell'attesa di scoprire se ci siano già altre console in commercio con questo errore di design, vi ricordiamo che gli ultimi rumor suggeriscono come Nintendo sia già impegnata nello sviluppo di una nuova versione di Switch Lite.