Nintendo Switch Lite: la variante Corallo è andata sold-out in Giappone in 48 ore

Nintendo ha lanciato in Giappone il 20 marzo scorso (insieme ad Animal Crossing New Horizons) anche una nuova variante cromatica di Switch Lite, denominata Coral (Corallo) è disponibile per ora solo in Asia, da inizio aprile in Occidente. Il lancio in Giappone di questa colorazione sembra essere andato particolarmente bene.

Attualmente i principali rivenditori del paese sono sprovvisti della variante Corallo di Switch Lite, un sold-out quasi totale a 48 ore dalla messa in vendita, è pur vero che non ci sono dati precisi e non sappiamo effettivamente quante unità siano state distribuite, il numero potrebbe non essere elevatissimo a causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito ovviamente anche il Giappone.

A spingere le vendite dell'edizione color Corallo è stato quasi certamente (anche) Animal Crossing New Horizons, uscito insieme alla console e particolarmente apprezzato da pubblico e critica. I dati di vendita giapponesi della scorsa settimana arriveranno solamente nella giornata di mercoledì ma con ogni probabilità sia che Animal Crossing e Switch Lite saranno dominatori assoluti della classifica.

Animal Crossing New Horizons ha registrato nuovi record nel Regno Unito risultando il gioco della serie più venduto di sempre, avendo venduto complessivamente più di tutti gli atri titoli del franchise messi insieme, almeno per quanto riguarda il mercato retail.