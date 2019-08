Nintendo Switch Lite: in vendita la prima linea di accessori su licenza ufficiale

I colleghi di NintendoLife ci informano che il noto produttore HORI ha lanciato negli Stati Uniti la prima serie di accessori per Nintendo Switch Lite realizzati su licenza ufficiale della casa di Kyoto.

La linea di prodotti presentata da HORI copre ogni esigenza dei futuri acquirenti della console portatile della Grande N con accessori che, è bene precisarlo visti la recente diatriba sui problemi di Switch, vantano tutti il "marchio di qualità" di Nintendo.

Sia sul sito ufficiale di HORI che sulle pagine dello store USA di Amazon è possibile acquistare la pellicola per lo schermo della console, un'ampia selezione di cover e case protettivi in materiali come il policarbonato e la plastica o la custodia da viaggio nelle diverse colorazioni di lancio di Switch Lite.

L'azienda ha inoltre deciso di ovviare all'assenza del dock nella confezione della prossima console portatile di Nintendo con un proprio dock dalle molteplici funzioni, dalla ricarica della batteria di Switch Lite alla possibilità di collegare altri controller tramite due porte USB. Le dimensioni ridotte del dock di HORI lo rendono inoltre perfetto per poter essere impiegato in viaggio. A questo punto non ci resta che attendere per scoprire se la linea di prodotti di HORI sarà disponibile anche in Europa (e quindi in Italia) giusto in tempo per il lancio di Nintendo Switch Lite, che ricordiamo essere previsto per il 20 settembre.