Nintendo Switch Lite ha venduto 177.000 pezzi al lancio in Giappone

Come sono andate le vendite di Nintendo Switch Lite in Giappone? Apparentemente non benissimo anche se oggi arrivano nuovi dati contrastanti rispetto a quelli diffusi ieri dall'analista ZhugeEx e che hanno portato anche ad un calo delle azioni Nintendo presso l'indice Nikkei della Borsa di Tokyo.

Daniel Ahmad ha parlato di circa 114.000 console vendute nel primo weekend (dal 20 al 22 settembre) mentre le console effettivamente vendute in questo lasso di tempo sarebbero 177.936, almeno secondo i dati diffusi da Famitsu, ovvero circa 60.000 pezzi in più rispetto a quanto dichiarato.

Si tratterebbe in ogni caso di numeri al di sotto delle aspettative della casa di Kyoto, che aveva preventivato la vendita di 300.000 pezzi nel weekend di lancio. In totale la scorsa settimana Nintendo Switch e Switch Lite hanno venduto in Giappone 240.000 unità

Non ci sono ancora numeri per quanto riguarda le vendite in Europa e Nord America, tuttavia Nintendo sembra soddisfatta dell'accoglienza riservata a Switch Lite, che si candida a diventare uno dei sicuri bestseller della stagione natalizia, anche grazie al lancio di nuove esclusive come Luigi's Mansion 3 e Pokemon Spada e Scudo.