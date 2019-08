Nintendo Switch Lite: la Video Anteprima esclusiva della nuova console portatile!

A tre settimane dal lancio ufficiale, il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di testare con mano - in esclusiva - Nintendo Switch Lite, nuova console della casa di Kyoto che farà a completamente a meno della connettività al televisore, dei Joy-Con rimovibili e del rumble HD per offrire un'esperienza totalmente portatile.

Basta davvero poco per innamorarsene. La nuova arrivata nella famiglia ha il fascino degli oggetti in miniatura: è piccola, compatta e colorata, mentre le linee sono piacevolmente morbide. Con Switch Lite la casa di Kyoto non intende affatto sostituire la console originale, che continuerà ad essere considerata come la top di gamma, non tanto per sul fronte delle prestazioni, quanto su quello dell'esperienza utente. La sua intenzione, piuttosto, è quella di catturare l'attenzione di tutti coloro che hanno sempre preferito giocare in mobilità con una macchina robusta e dall'ottima qualità costruttiva.

Il D-Pad è molto preciso e lo schermo, pur di dimensioni più piccole, non ha nulla da inviare a quello della sorella maggiore per quanto concerne luminosità e precisione della risposta. Ne saprete molto di più guardando la Video Anteprima in apertura di notizia e leggendo il resoconto della prova di Nintendo Switch Lite del nostro Francesco Fossetti. La console, ricordiamo, sarà acquistabile dal 20 settembre al prezzo di 219,99 euro nelle colorazioni gialla, turchese e grigia. L'8 novembre arriverà sul mercato anche Nintendo Switch Lite - Zacian & Zamazenta Edition (229,98 euro), edizione speciale dedicata a Pokémon Spada e Scudo.