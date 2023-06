Nintendo Switch prima a maggio negli USA, PS5 la console più venduta del 2023

Come abbiamo visto nelle scorse ore, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è stato il gioco più venduto a maggio negli Stati Uniti, trainando anche le vendite delle console della famiglia Nintendo Switch.

Per quanto riguarda le vendite hardware, Nintendo Switch è stata la piattaforma numero uno in Nord America a maggio, sia per quanto riguarda le unità distribuite che le vendite in dollari, registrando il miglior mese di maggio di sempre per la piattaforma per quanto riguarda la spesa totale e il secondo miglior maggio per le vendite della console, dietro solo a maggio 2020, in pieno lockdown e con il boom di Animal Crossing New Horizons.

Classifica giochi USA maggio 2023

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Star Wars Jedi Survivor Dead Island 2 Call of Duty Modern Warfare II MLB The Show 23 FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Resident Evil 4 Remake Far Cry 6

PlayStation 5, dal canto suo continua a dominare il mercato americano nel 2023 sia per quanto riguarda le unità vendute sia le vendite in dollari. Il DualSense di PS5 è al primo posto tra gli accessori per vendite in dollari mentre per le singole unità vendute il gradino più alto del podio è occupato da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Series 1 Amiibo Character Pack.