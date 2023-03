Nintendo Switch e il mantra della stabilità: disponibile il firmware 16.0.1

Mentre il mercato videoludico accoglie Nintendo Switch: Edizione Speciale Super Mario, la Grande N rende disponibile anche un nuovo aggiornamento dedicato alla console ibrida.

Con la giornata di giovedì 23 marzo, il colosso giapponese ha infatti provveduto a pubblicare il firmware 16.0.1, dedicato al sistema operativo di Nintendo Switch. La patch è già disponibile per il download per tutti i possessori della console, che possono dunque procedere con l'installazione del contenuto sui propri hardware.



Come ormai da tradizione, Nintendo è piuttosto avara di dettagli per quanto riguarda i cambiamenti introdotti dalla patch. Dalle pagine di Nintendo America, è infatti possibile accertarsi soltanto del fatto che il firmware 16.0.1 contribuirà, ancora una volta, a rafforzare la stabilità di Nintendo Switch. L'obiettivo dell'update è dunque quello di migliorare l'esperienza utente offerta dalla console ibrida alla propria community. Nessun dettaglio ulteriore è al momento disponibile. L'ultimo update di sistema dell'hardware di Kyoto, pubblicato a fine febbraio, aveva avuto i medesimi obiettivi.



Accanto alla pubblicazione di un nuovo firmware dedicato alla console della Grande N, non mancano i rumor su quella che sarà l'erede di Nintendo Switch. Tra questi, trovano spazio anche interessanti indiscrezioni sul possibile arrivo di un nuovo Donkey Kong 3D e completamente open world.