Nintendo Switch, mare e montagna: 5 giochi da portarsi in vacanza, i consigli di Everyeye!

In attesa dell'esordio dei nuovi giochi Nintendo Switch di luglio 2021, la Redazione ha preparato alcuni consigli videoludici dedicati a titoli perfetti da godersi in vacanza!

Approfittando del clima estivo e della bella stagione, sono molte le occasioni per sfruttare al massimo le potenzialità offerte da Nintendo Switch, sia sul fronte hardware sia in relazione al ricco catalogo di esclusive. Grazie alle peculiarità della console ibrida, la community attiva sull'hardware di Kyoto può spaziare comodamente tra produzioni da fruire in modalità home console o in mobilità, con diversi titoli che si dimostrano adatti a offrire svago e divertimenti nel corso della stagione estiva.

Per suggerirvi alcuni di questi ultimi, la Redazione ha stilato una piccola rassegna di cinque giochi Nintendo Switch da portarsi in vacanza. Dagli indimenticabili circuiti antigravitazionali di Mario Kart 8: Deluxe alle spensierate avventure di Super Mario Odyssey, passando per i puzzle diorama della riedizione dell'apprezzato Captain Toad: Treasure Tracker, ecco le cinque produzioni per la console ibrida suggerite da Everyeye, sia che vi stiate per recare in montagna sia che la vostra destinazione sia una spiaggia sabbiosa.



