Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di Switch Online è in sconto da Gamelife

Volete regalarvi una nuova console in occasione del Black Friday? Allora Gamelife potrebbe avere quello che fa al caso vostro: un bel bundle di Nintendo Switch in offerta!

In vista della giornata di sconti più pazza dell'anno, la catena propone il ricco bundle contenente una Nintendo Switch blu/rosso neon, un codice per una copia digitale di Mario Kart 8 Deluxe e un codice valevole per 3 mesi di abbonamento a Switch Online al prezzo scontato di 299 euro, con un cospicuo risparmio di 69 euro sul prezzo pieno di 369 euro. Si tratta di un bundle perfetto anche in vista delle festività natalizie, dal momento che Mario Kart 8 Deluxe ben si presta alle sarete in compagnia degli amici e dei parenti, oltre che al gioco online. Se siete interessati, potete approfittare dell'opportunità dirigendovi a questo indirizzo: avete pochi giorni a disposizione, inoltre è soggetto ad esaurimento scorte.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che da Gamelife è attivo il volantino Super Sconti Black Friday (fino al 30 novembre), oltre a delle offerte su alcuni giochi selezionati per Nintendo Switch, ossia Animal Crossing New Horizons, Mario Party Superstars e Ring Fit Adventure.