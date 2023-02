Nintendo Switch, Mario Odyssey e Mario Movie: il bundle arriva a breve, l'insider è certo!

Mentre procede con il download dell'aggiornamento di sistema 16.0.0 di Nintendo Switch, la community di appassionati del colosso di Kyoto si vede recapitata un'interessante anticipazione.

Il noto insider bilibili-kun, che più volte negli ultimi mesi ha correttamente anticipato annunci e reveal videoludici, è infatti certo che la Grande N stia per portare sul mercato europeo un nuovo bundle dedicato alla console ibrida. Con il Tweet che trovate in calce, l'utente riferisce in particolare di un pacchetto che includerebbe:

Nintendo Switch di colore rosso, nella versione del 2022;

di colore rosso, nella versione del 2022; Super Mario Odyssey : codice per il download digitale da Nintendo eShop;

: codice per il download digitale da Nintendo eShop; Un misterioso contenuto legato a The Super Mario Bros: The Movie;

Stando a quanto riferito da bilibili-kun, il nuovo bundle dovrebbe approdare sul mercato europeo il prossimo 10 marzo 2023, con un prezzo di lancio di 269 euro, almeno in Francia. La notizia ovviamente non è confermata e sarà dunque necessario attendere eventuali maggiori dettagli da Nintendo. Negli ultimi mesi, tuttavia, l'insider non ha sostanzialmente mai condiviso previsioni errate.



In attesa di aggiornamenti ulteriori, ricordiamo che, come confermato dal poster ufficiale di The Super Mario Bros: The Movie, la pellicola Universal dedicata all'icona Nintendo arriverà nelle sale di tutto il mondo il prossimo aprile 2023, per un attesissimo ritorno di Mario, Peach, Luigi e compagni sul grande schermo.