Nintendo Switch: a marzo arriva l'edizione speciale per Monster Hunter Rise

Nintendo of Japan ha annunciato Nintendo Switch Monster Hunter Rise Special Edition e Switch Pro Controller Monster Hunter Rise Special Edition, in arrivo in Giappone il 26 marzo insieme al nuovo gioco della serie Capcom.

Nintendo Switch Monster Hunter Rise Special Edition costa 38.400 yen, la confezione include una console Nintendo Switch personalizzata con loghi e grafiche ispirate al gioco, una dock, due Joy-Con (anche questi personalizzati), una copia digitale di Monster Hunter Rise e un codice per scaricare i bonus preorder e il DLC Deluxe Kit. In calce alla notizia trovate le immagini della console in edizione limitata e degli accessori.

Nintendo Switch Pro Controller Monster Hunter Rise Special Edition verrà venduto invece al prezzo di 7.480 yen, la confezione include solamente il Pro Controller in edizione speciale limitata a tema Monster Hunter Rise. Al momento non sappiamo se console e joypad arriveranno anche in Europa, sui canali social di Nintendo tutto tace ma non è escluso che in giornata possano giungere comunicazioni a riguardo.

Il nuovo Monster Hunter uscirà il 26 marzo in contemporanea mondiale, la demo di Monster Hunter Rise è disponibile ora per il download dal Nintendo eShop e resterà scaricabile fino al primo febbraio compreso.