Nintendo Switch a meno di 260 euro da GameStop, offerta valida solo lunedì 17 dicembre

Solo per oggi, GameStop Italia propone Nintendo Switch a 258.99 euro oppure a un euro portando indietro la propria console usata e due giochi. Di seguito, tutti i dettagli di questa offerta di Natale valida ancora per pochissime ore.

"Acquista Nintendo Switch (Nera o Color Neon) a 258.99€ (Prezzo promo suggerito. Offerta valida fino ad esaurimento scorte) oppure a 1€ portando il tuo usato. Promozione valida solo per oggi 17 Dicembre 2018, salvo esaurimento scorte. Scopri in negozio la lista dei giochi che rientrano nella promozione. Le immagini sono puramente indicative. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GameStop+."

In una nota a margine leggiamo ulteriori chiarimenti: "Portando PS4 + 2 giochi validi per la promozione oppure portando Wii U 32GB/2DS XL + due giochi con minimo prezzo della versione usata 9.98€ cad. Risparmi 288€ portando Ps4 + 2 giochi validi per la promozione oppure risparmi 100€ portando Wii U 32GB/2DS XL + due giochi con minimo prezzo della versione usata 9.98€ cad. Risparmia 100€ portando Xbox One 500GB + 2 Giochi validi per la promozione, o Wii U 32GB + 2 giochi con prezzo minimo della versione usata di 9.98€ caduno."

La promozione è valida solamente per oggi, lunedì 17 dicembre, online e nei negozi GameStop sparsi per l'Italia, salvo esaurimento scorte.