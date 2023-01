Nintendo Switch: da Metro 2033 a Inside, tutti i giochi in offerta a meno di 5 euro

Il 2023 inizia alla grande anche sull'eShop della console ibrida Nintendo, visto che sono appena partiti i saldi, i quali permettono di acquistare decine di giochi a meno di 5 euro.

Visitando l'eShop di Nintendo Switch è infatti possibile scorrere fra numerosissime offerte che coinvolgono prodotti più o meno noti, la cui versione digitale è in vendita ad un prezzo irrisorio.

Ecco l'elenco con alcuni dei giochi in offerta sullo store della Grande N:

Unravel Two a 3,89 euro

Worms Rumble a 1,49 euro

Overcooked Special Edition a 1,99 euro

Asterix & Obelix XXL 2 a 3,74 euro

Super Bomberman R a 4,49 euro

Metro 2033 Redux a 4,99 euro

Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour a 1,99 euro

Inside a 1,99 euro

Gris a 4,24 euro

Limbo a 0,99 euro

Castlevania Anniversary Collection a 3,99 euro

The Walking Dead The Complete First Season a 3,74 euro

Contra Rogue Corps a 1,99 euro

Broforce a 2,99 euro

Contra Anniversary Collection a 3,99 euro

Quake a 3,99 euro

Syberia 1 & 2 a 3,49 euro

Torchlight 2 a 4,99 euro

Wolfenstein Youngblood Standard Edition a 3,99 euro

Syberia 3 a 4,99 euro

Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast a 4,49 euro

Doom 3 a 3,99 euro

Metro Last Light Redux a 4,99 euro

The Walking Dead Season Two a 3,74 euro

Va precisato che non tutte le promozioni hanno la stessa durata e ciascuno dei prodotti coinvolti nell'iniziativa resterà in sconto per un periodo di tempo che varia da qualche giorno a poche settimane. Se siete quindi interessati all'acquisto di uno o più giochi, vi suggeriamo di visitare il portale ufficiale Nintendo per scoprire fino a quando sarà possibile approfittare dell'offerta.

