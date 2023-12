Nintendo Switch è la miglior amica del Natale: da GameStop è in offerta a dicembre

GameStop lancia le nuove offerte di Natale Nintendo e per l'occasione propone una selezione di promozioni speciali dedicate al mondo Switch: una ottima idea regalo per le feste, ad un prezzo scontato fino ad esaurimento scorte.

Sono tante le offerte Nintendo di GameStop valide online e nei negozi, ad esempio il bundle Nintendo Switch OLED con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di Nintendo Switch Online costa 349.98 euro, disponibile in quantità limitate fino al 6 dicembre. Il pacchetto Nintendo Switch + Switch Sports + Fascia Joy-Con + Nintendo Switch Online 3 mesi costa invece 299.98 euro, da segnalare anche Nintendo Switch Lite nella colorazione turchese o corallo in edizione limitata con Animal Crossing New Horizons al prezzo di 219.99 euro. Entrambe le promozioni sono valide fino al 27 dicembre compreso, salvo esaurimento delle scorte disponibili in store e online. Animal Crossing New Horizons è in sconto a 49.98 euro (Pass Espansione disponibile a 24.99 euro), Ring Fit Adventure è in promozione a 69.98 euro, inoltre vi segnaliamo la promo legata a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: acquistando una copia del gioco otterrete subito 5 euro di sconto sull'acquisto della guida strategica ufficiale.

Da GameStop trovate anche le carte prepagate Nintendo eShop nei tagli 25, 50 e 75 euro oltre alle carte prepagate per l'abbonamento annuale e trimestrale a Nintendo Switch Online.