Nintendo Switch: quali sono i migliori giochi del 2021 secondo Metacritic?

Alla fine di ogni anno è prassi fare bilanci e stilare classifiche sulle produzioni che si sono distinte maggiormente nel corso degli ultimi 12 mesi. Dopo aver scoperto i giochi indie più venduti del 2021 su Nintendo Switch, siete curiosi di sapere quali sono stati i migliori in assoluto?

Interviene in nostro aiuto il noto portale Metacritic per rivelarci i 10 giochi meglio valutati dalla critica internazionale nel corso del 2021 per la console ibrida di Nintendo. Bisogna specificare che, in alcuni casi, i nomi riportati non sono effettivamente usciti per la prima volta nel corso di quest'anno, ma si tratta di conversioni di titoli già usciti in passato su altre piattaforme. Si pensi al caso di The House in Fata Morgana, che solo nel 2021 ha avuto modo di sbarcare su Switch, finendo tra l'altro con il rivelarsi il miglior gioco dell'anno secondo Metacritic, con una media voto di 96. Ecco di seguito la Top 10:

The House in Fata Morgana - 96 Tetris Effect Connected - 95 Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 89 Death's Door - 89 DUSK - 88 FEZ - 88 Overcooked! All You Can Eat - 88 Monster Hunter Rise - 88 Metroid Dread - 88 Quake Remastered - 87

Si nota prevalentemente un dominio del panorama indipendente, con due sole opere first party (l'ultimo Metroid e la riedizione dell'avventura di Mario uscita originariamente su Wii U) ad entrare in classifica. Quali delle esclusive Nintendo Switch attese per il 2022 vedremo nell'eventuale Top 10 del prossimo anno?