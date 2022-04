Nintendo Switch: migliori giochi a meno di 6€, non mancano le sorprese

Volete comprare nuovi giochi per Nintendo Switch ma senza spendere troppo? Tranquilli, ci pensiamo noi, segnalandovi una selezione di videogiochi in offerta su eShop a meno di 6 euro l'uno. Si trovano solo giochi indie, dite? Assolutamente no, ve lo assicuriamo.

Tra i giochi in offerta troviamo This War of Mine Complete Edition a 1.99 euro, Moonlighter a 4.99 euro, Super Bomberman R a 4.49 euro, Worms W.M.D. a 5.99 euro, Asterix & Obelix XXL 2 a 3.99 euro, The Hong Kong Massacre a 2.99 euro, Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry a 3.99 euro, Worms Rumble a 3.99 euro e Contra Rogue Corps di Konami a 1,99 euro.

Si continua con Syberia 3 a 4.99 euro, Toki a 1.49 euro e Toki Tori 2 Plus Nintendo Switch Edition a 1,49 euro. E ancora, State of Mind a 1.99 euro, Namco Museum Archieves Volume 1 a 4.99 euro (include Galaxian, Pac-Man, Xevious, Mappy, Dig Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Buster, Dragon Spirit The New Legend, Splatterhouse Wanpaku Graffiti e Pac-Man Championship Edition).

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD costa 4.99 euro, stesso prezzo per Contra Anniversary Collection, in chiusura segnaliamo Yoku's Island Express a 4.99 euro e Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans a 5 euro.