Nintendo Switch: quali sono i migliori giochi indie? Da Hades a Celeste

Nintendo Switch si è imposta sin dal lancio come la console ideale per i giochi indie e sono tante le produzioni indipendenti che hanno riscosso un buon successo sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto. Ma quali sono i migliori giochi indie per Nintendo Switch da non perdere assolutamente?

Chiaramente è difficile orientarsi tra migliaia di videogiochi, per questo la nostra lista non deve essere considerata come una classifica vera e propria quanto un elenco di giochi indipendenti che più di altri si sono distinti particolarmente su Nintendo Switch, anche secondo le il metascore su Metacritic.

Hades

L’opera di Supergiant Games si è rivelata come una delle sorprese del 2020 La fuga dall’inferno del giovane Zagreus è infatti un’esperienza intrigante, capace di costruire un impianto narrativo solido ed un loop di gameplay appagante, in grado di mettere in difficoltà anche i giocatori più tenaci. Grazie alla portabilità di Switch, un’ulteriore sfumatura di divertimento si aggiunge al colorato affresco di Hades. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Hades.

Undertale

In attesa del secondo capitolo di Deltarune, riscopriamo Undertale, il gioco di ruolo creato da Toby Fox ambientato in un mondo popolato da mostri. A rendere straordinaria quest’opera sono le splendide musiche, i curiosi personaggi e il sapiente uso dell’interazione col giocatore. Un'esperienza unica, costellata di trovate argute e sorprendenti, sempre un passo davanti a voi. Un cult assoluto da godere anche su Switch.

Celeste

Platform duro e intelligente, Celeste è anche il racconto introspettivo di una ragazza in lotta con sé stessa. Il tema della salute mentale è al centro di un viaggio che saprà regalarvi forti emozioni, e che richiederà tutta la vostra concentrazione per superare gli impegnativi livelli proposti, tra picchi innevati e hotel infestati, un concentrato di sfide imperdibile. Se vi abbiamo incuriosito e volete approfondire, ecco la recensione di Celeste.

Inside

Seconda opera di PlayDead, Inside è un’avventura a scorrimento con protagonista un bambino. Il mondo grigio e distopico è una visione rarefatta e morta, sorprendentemente efficace nel trasmettere sensazioni di alienazione, disgusto e orrore. Un portentoso finale, infine, consacra il gioco come uno dei migliori indie di sempre. Vi abbiamo incuriosito e volete saperne di più? La nostra recensione di Inside è a portata di clic.

Shovel Knight

Shovel Knight è un delizioso platform a 8bit. Il cavaliere protagonista e il suo fidato badile saranno chiamati ad affrontare un’avventura contro l’Incantatrice e il suo Ordine degli Spietati. In una classica progressione orizzontale il titolo Yacht Club cita i grandi classici del passato, senza però trascurare una sana dose di novità. Divertente e appagante, un titolo da avere nella propria libreria.