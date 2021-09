Nintendo Switch: i migliori giochi in offerta con i Saldi Blockbuster dell'eShop

Nintendo ha annunciato l'avvio dei Saldi Blockbuster sul Nintendo eShop, con tanti giochi per Switch in vendita a prezzi ridotti fino al 75% fino al 3 ottobre. Come si intuisce dal nome, questa nuova tornata di offerte include numerosi giochi di successo apprezzati da pubblico e critica.

Dalle 15:00 del 23 settembre e fino alle 23:59 del 3 ottobre i giocatori su Switch possono approfittare di sconti su numerosi titoli del catalogo Nintendo Switch, sono oltre 300 i giochi in promozione. Qualche nome? Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Link's Awakening, Splatoon 2, Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, Overcooked! Special Edition, The Witcher 3 Wild Hunt, Sonic Mania, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, Persona 5 Strikers, Mortal Kombat 11, DOOM Slayers Collection, Ori and the Will of the Wisps, Borderlands Legendary Collection e BioShock The Collection.

Gli sconti arrivano fino al 75%, la lista completa dei giochi in vendita a prezzo scontato sarà disponibile dal 23 settembre, quando i Saldi Blockbuster prenderanno ufficialmente il via sul Nintendo eShop. La casa di Kyoto festeggia l'arrivo dell'autunno con una nuova ondata di offerte, l'ideale per arricchire la propria libreria di giochi per Nintendo Switch... risparmiando.

Avete già deciso cosa comprare? Iniziate a ricaricare il portafoglio virtuale, è il momento di fare shopping!