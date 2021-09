Nintendo Switch: migliori giochi in sconto a meno di 5€ da comprare subito

Giochi a meno di 5 euro? Lo sapete come la pensiamo, gli store digitali in questo senso sono ottimi per comprare giochi più o meno recenti a prezzi contenuti e il Nintendo eShop non fa eccezione, sopratutto ora che sono in corso i Saldi Blockbuster.

Cosa possiamo comprare con meno di cinque euro sul Nintendo eShop? Ad esempio Asterix & Obelix XXL 2 a 4.49 euro, Syberia 1+2 a 1.99 euro, Namco Museum Archives Volume 1 a 4.99 euro (include 11 giochi: Galaxian, Pac-Man, Splatterhouse Wanpaku Graffiti, Pac-Man Championship Edition, Xevious, Mappy, Dig Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Buster, Dragon Spirit The New Legend) e Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry a 3,99 euro.

Ma non finisce qui perchè a 4.99 euro possiamo comprare Overcooked! Special Edition mentre Super Bomberman R costa ancora meno (4.49 euro) così come This War of Mine Complete Edition in vendita a 3,59 euro. Appassionati di retrogaming? A 4.99 euro trovate anche Namco Museum Archieves Volume 2, stesso prezzo per il divertente Snake Pass, platform puzzle con protagonista un simpatico serpente.

Infine, sempre a 4.99 euro troviamo Katamari Damacy ReRoll, il gioco di carte UNO costa 3.99 euro e per concludere vi segnaliamo l'avventura Yesterday Origins a 1,99 euro.