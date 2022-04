Nintendo Switch, i migliori giochi in sconto: tanti saldi fino all'80% su Nintendo eShop

Lo store della Grande N ha inaugurato la primavera con tanti sconti speciali, che includono giochi a meno di 6 euro su Nintendo eShop, ma non solo: ecco ulteriori offerte interessanti.

Tra giochi Nintendo Switch a meno di 10 euro e sconti sino all'80%, la community attiva sulla console ibrida può infatti spaziare tra le inquietanti atmosfere lovecraftiane di The Sinking City e gli sfavillanti Sette Mari di King of Seas, senza dimenticare gli spettacolari scontri Sayian di Dragon Ball FighterZ o i campi da calcio di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Di seguito, vi proponiamo dunque una selezione degli sconti più interessanti al momento disponibili su Nintendo eShop:

Dragon Ball FighterZ : con uno sconto dell'85%, al prezzo di 8,99 euro;

: con uno sconto dell'85%, al prezzo di 8,99 euro; Blasphemous : con uno sconto del 75%, al prezzo di 6,24 euro;

: con uno sconto del 75%, al prezzo di 6,24 euro; Captain Tsubasa: Rise of New Champions : con uno sconto del 75%, al prezzo di 14,99 euro;

: con uno sconto del 75%, al prezzo di 14,99 euro; Worms Rumble : con uno sconto del 75%, al prezzo di 3,74 euro;

: con uno sconto del 75%, al prezzo di 3,74 euro; King of Seas : con uno sconto del 60%, al prezzo di 9,99 euro;

: con uno sconto del 60%, al prezzo di 9,99 euro; Moving Out : con uno sconto del 75%, al prezzo di 6,24 euro;

: con uno sconto del 75%, al prezzo di 6,24 euro; Hot Wheels Unleashed : con uno sconto del 50%, al prezzo di 24,99 euro;

: con uno sconto del 50%, al prezzo di 24,99 euro; Nickelodeon All-Star Brawl : con uno sconto del 60%, al prezzo di 19,99 euro;

: con uno sconto del 60%, al prezzo di 19,99 euro; Encodya : con uno sconto dell'80%, al prezzo di 5,99 euro;

: con uno sconto dell'80%, al prezzo di 5,99 euro; Katamari Damacy REroll : con uno sconto del 75%, al prezzo di 4,99 euro;

: con uno sconto del 75%, al prezzo di 4,99 euro; The Sinking City : con uno sconto dell'80%, al prezzo di 9,99 euro;

: con uno sconto dell'80%, al prezzo di 9,99 euro; The Escapists: Complete Edition : con uno sconto dell'80%, al prezzo di 2,99 euro;

: con uno sconto dell'80%, al prezzo di 2,99 euro; Neon Abyss: con uno sconto del 50%, al prezzo di 9,99 euro;

In chiusura, ricordiamo che gli sconti segnalati resteranno attivi su Nintendo eShop solamente per un periodo di tempo limitato.