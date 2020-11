Nintendo Switch: migliori offerte eShop, tanti giochi a meno di 5 euro

Come ogni settimana il Nintendo eShop si aggiorna con tante nuove offerte, per questo imminente weekend vogliamo focalizzarci sui giochi in sconto a meno di 5 euro e proporvi una selezione di titoli in vendita ad un prezzo piccolo piccolo.

Iniziamo segnalando Planet Alpha a 1.99 euro, Overcooked Special Edition a 4.99 euro, Lumo a 1.99 euro, Marooners a 99 centesimi, RIVE Ultimate Edition a 1.04 euro, Yoku's Island Express a 4.99 euro, Animus a 4.49 euro, The Room a 2.24 euro, The Escapists Complete Edition a 2.99 euro, The Escapists 2 a 4.99 euro, UNO a 3.99 euro, The Town of Light a 99 centesimi, Toki a 2.95 euro, Detective Gallo a 1.49 euro, Forma.8 a 99 centesimi e Agony a 1,99 euro.

E' difficile ovviamente aspettarsi giochi AAA e AA a questo prezzo, per la maggior parte si tratta di produzioni indipendenti di media fascia ma non mancano sorprese come l'italianissimo Forma.8 a soli 99 centesimi, Toki a 2.95 euro e Detective Gallo a 1.49 euro, da tenere in considerazione anche il divertente Overcooked (in edizione Special Edition con DLC e contenuto extra) e il platform/puzzle Yoku's Island Express. Gli sconti indicati sono validi fino al 16 novembre, avete già deciso cosa comprare?