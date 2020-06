Nintendo Switch: le migliori offerte sui giochi, da Super Mario Odyssey a Animal Crossing

Amazon lancia una nuova serie di offerte sui giochi per Nintendo Switch, con tanti titoli in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Vediamo nel dettaglio la promozione in corso.

Tra i giochi Nintendo Switch in sconto troviamo Animal Crossing New Horizons, Super Mario Odyssey, Mario kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Sconti Nintendo Switch

Da segnalare anche gli sconti su Pokemon Scudo, Super Mario Maker 2 e New Super Mario Bros U Deluxe, oltre al più recente Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Il risparmio medio è pari a 10 euro sul costo di listino, in linea con altre promozioni targate Nintendo. Gli sconti indicati sono validi solamente per pochi giorni e come detto fino a esaurimento delle scorte disponibili, dunque se siete interessati approfittatene prima che i giochi vadano sold-out.