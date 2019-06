Nintendo Switch Mini: avvistati riferimenti sul portale di GAME Spagna!

Continuano a rincorrersi rumor e voci di corridoio che vorrebbero la Casa di Kyoto intenzionata a sviluppare e distribuire una versione "Mini" di Nintendo Switch.

È ormai da diverso tempo che si discute di una tale eventualità, ma a gettare ulteriore benzina sul fuoco è intervenuto recentemente un misterioso avvistamento di accessori per Nintendo Switch Mini all'interno dei cataloghi dell'azienda cinese HonSong Gaming. Ora, nuove segnalazioni coinvolgono GAME Spagna. Il retailer avrebbe infatti incluso all'interno dei propri listini alcuni riferimenti alla presunta console. Questi ultimi sarebbero tuttavia stati in seguito rimossi: secondo quanto riportato da GoNintendo, i prodotti in questione sarebbero stati i seguenti:

Switch Mini Transparent TPU Case GAMEware;

Switch Mini Protector Film GAMEware;

Switch Mini Pack GAMEware;

Switch Mini Cristal Templado GAMEware;

Switch Mini Bolsa de Transporte GAMEware;

Questi ultimi non avrebbero offerto descrizioni, immagini o informazioni su prezzi. La presenza di questa sorta di "placeholder" ha comunque incuriosito la community videoludica, contribuendo al diffondersi di nuovisull'esistenza della presunta console.Come di consueto quando si parla di rumor o presunti leak, vi invitiamo a ricordare che questi non costituiscono informazioni ufficiali. In particolare, segnaliamo che. In attesa di eventuali comunicazioni da parte della Casa di Kyoto, potete dare uno sguardo ai giochi in uscita su Nintendo Switch nel corso dei prossimi mesi.