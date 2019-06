Nintendo Switch Mini con chip Tegra X1 Mariko: Digital Foundry ne ipotizza le specifiche

Richard Leadbetter e i ragazzi del team di Digital Foundry dedicano la loro ultima video analisi alle sempre più insistenti voci di corridoio su Nintendo Switch Mini, la nuova revisione hardware di Switch che i vertici della casa di Kyoto dovrebbero lanciare tra la fine di quest'anno e la prima metà del 2020.

In base ai rumor circolati in rete nelle ultime settimane, Switch Mini sarà equipaggiata con il medesimo SoC del prossimo modello di Nvidia Shield TV, ossia il prestante Tegra X1 con nome in codice "Mariko": le specifiche tecniche del chip in questione non sono state ancora comunicate, ma dalle poche informazioni emerse online sembra che il nuovo modello di Tegra X1 possa avere 8GB di memoria, ossia il doppio della memoria a disposizione sull'attuale modello in commercio di Nintendo Switch.

Dal punto di vista puramente teorico, quindi, con Switch Mini i progettisti di Nintendo potrebbero garantirci una console dalla potenza computazionale sensibilmente superiore rispetto a quanto offertoci con l'attuale Switch, con una differenza in termini prestazionali che potrebbe essere analoga a quella sussistente tra il modello base di PlayStation 4 e PS4 Pro.

Un altro elemento delle specifiche hardware di Nintendo Switch Mini da tenere in stretta considerazione è anche quello rappresentato dalla dissipazione del calore: un form factor che prevede un design troppo minuto, infatti, potrebbe aumentare esponenzialmente il pericolo di un eccessivo surriscaldamento della console. A tal proposito, i ragazzi di DF credono che una soluzione al problema potrebbe essere quella di una riduzione della frequenza di clock del chip Tegra X1 rispetto ai valori che potrebbe avere sul futuro modello di Nvidia Shield TV.

La recente introduzione della funzione di overclock della CPU di Switch, secondo gli esperti di Digital Foundry, andrebbe proprio in tal senso e permetterebbe ai possessori di Nintendo Switch Mini di ottenere una maggiore frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo e, in congiunzione con un framerate più stabile, una risoluzione più elevata nei giochi più esigenti in termini prestazionali, come Mortal Kombat 11 e The Witcher 3 Complete Edition. Una sorta di "Boost Mode" permanente, quindi.