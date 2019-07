Nintendo Switch Mini, la foto di una cover sembra confermarne l'esistenza

Nintendo Switch Mini esiste o non esiste? Non l'abbiamo ancora capito, dal momento che la grande N continua a mantenere il più stretto riserbo al riguardo. Intanto, però, in rete continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni.

Quest'oggi, ad esempio, è emersa in rete una foto ritraente la confezione di una cover protettiva in silicone prodotta da BigBen, per quella che sembra essere a tutti gli effetti la versione rimpicciolita dell'ibrida. Sulla scatola, in basso a destra, è anche possibile leggere "Mini Switch 2". A mettere in circolazione l'immagine è stato il portale tedesco WinFuture, che afferma di averla ricevuta da una fonte attendibile. Oltre a quella ritraente la cover, ha pubblicato anche un render che ritrae la console con la cover in silicone applicata.

Al momento non possiamo confermare la veridicità delle immagini, pertanto vi invitiamo a prendere le informazioni sopra riportate con le pinze. Pochi giorni fa, interrogati sulla questione durante il 79° meeting annuale con gli investitori, i vertici di Nintendo non hanno né confermato né smentito l'esistenza di Nintendo Switch Mini, limitandosi a commentare che presso i laboratori della grande N "sviluppano continuamente nuovi hardware". Che l'annuncio sia davvero dietro l'angolo?