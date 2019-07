Nintendo Switch Mini: un'importante funzione trapela dalle foto leak della cover

Nonostante la parziale smentita di Furukawa, le immagini delle cover di Nintendo Switch Mini trapelate in rete in questi giorni alimentano le speranze degli appassionati e sembrano confermare la presenza di un'importante funzione della prossima console della casa di Kyoto.

Come evidenziato giustamente dai colleghi di Forbes, l'attenta analisi delle immagini leak delle cover in plastica della futura Nintendo Switch Mini non si limitano a offrirci delle anticipazioni sul form factor e sul design della nuova revisione hardware del gioiellino ibrido della Grande N ma mostrano la presenza di una funzionalità che, in base ai rumor degli ultimi mesi, sarebbe dovuta mancare, ossia la porta per il dock.

In tutte le cover in plastica emerse online troviamo infatti uno spazio dedicato all'ingresso per connettere la console a un dock esterno con cui caricare il sistema e utilizzarlo su di una TV come una piattaforma casalinga tradizionale. Gli unici dubbi riguardanti questa scelta sarebbero però rappresentati dall'impossibilità, per i futuri acquirenti di Switch Mini, di sganciare i Joy-Con dalla console, essendo "fusi" al corpo della piattaforma per contenerne le dimensioni e, presumibilmente, ridurne il costo di produzione e il prezzo di commercializzazione.

La presenza del connettore del dock offrirebbe però l'opportunità agli utenti di Switch Mini di giocare su qualsiasi TV con ingresso HDMI utilizzando due Joy-Con "standard" o, in alternativa, un Pro Controller. In base alle ultime indiscrezioni rimbalzate in rete, sembrerebbe inoltre che Nintendo abbia deciso di lanciare sul mercato anche una versione PRO di Switch.