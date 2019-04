Nintendo Switch Mini: nuove conferme da Nikkei sull'arrivo di un modello economico

Che ci sia qualcosa che bolle in pentola in casa Nintendo relativa a un nuovo modello di Switch, ormai è cosa praticamente assodata. Conferme in tal senso arrivano da rumor su Switch Mini che si verificano da un po' di tempo su base quotidiana. Una di esse arriva da un report di Nikkei.

La versione Lite di Nintendo Switch dovrebbe essere sì, destinata all'utilizzo prevalentemente in modalità handheld, ma stando al report sarà comunque collegabile alla TV tramite dock. L'informazione cambia un minimo le carte in tavola, visto che prima si riteneva che un modello più economico della console fosse progettato per prendere il posto della famiglia 3DS, e dunque destinato al "semplice" utilizzo portatile.

Nikkei ha parlato anche dello sviluppo di un device di nuova generazione che cambierà l'hardware attuale, che dovrebbe iniziare dopo l'arrivo del modello più economico. I dettagli però sono ancora piuttosto fumosi, e stando a quanto riportato, non è chiaro nemmeno chi ci sia alla guida del progetto.

Sembra comunque che qualcosa stia cominciando a muoversi e che effettivamente Nintendo Switch allargherà la propria famiglia e sarà dunque affiancata sicuramente da un nuovo modello, presumibilmente meno performante e più economico, ma potrebbe esserci anche altro in arrivo. Per il momento però non ci resta che attendere. Intanto è arrivato l'aggiornamento 8.0.0 di Nintendo Switch. Lo avete scaricato?



Che ne pensate della situazione? Cosa vedete nel futuro di Switch?