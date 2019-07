Nintendo Switch Mini: spuntano online nuove immagini della console

Ai numerosi leak su Switch Mini che hanno attraversato la rete in queste settimane, si aggiungono le nuove immagini della console Nintendo pubblicate sui propri canali social dai rappresentanti di Nintend'Alerts, un'azienda francese specializzata nella promozione e nella distribuzione di accessori videoludici.

Le immagini proposteci dalla società transalpina mostrano il medesimo design intravisto nei render e nel materiale pubblicitario trapelato online di recente: a voler dar retta a questi nuovi screenshot, il form factor di Nintendo Switch Mini avrà i due Joy-Con fusi con il corpo della console per ridurne il peso, le dimensioni e, presumibilmente, il prezzo di produzione e di vendita.

Sempre in queste immagini possiamo inoltre osservare la pellicola protettiva per il touchscreen, una custodia da viaggio e delle cover in silicone con diverse colorazioni. Come specificano gli stessi vertici di Nintend'Alerts, le informazioni contenute in questo materiale promozionale si riferisce a "prodotti in via di sviluppo" e che, in quanto tale, non sono ancora ufficiali. Una volta ricevuta conferma da un altro produttore, però, l'azienda ha deciso di informare i propri clienti dell'imminente arrivo di Nintendo Switch Mini e, di concerto, dei suoi accessori.

Sapevate inoltre che le immagini leak degli ultimi giorni sembrerebbero mostrare la presenza di un connettore dock per Nintendo Switch Mini? Sempre in queste ultime settimane è poi arrivata la conferma, da parte della Grande N, di una commessa che comprende un quantitativo insolito di chip di memoria, un ordine che non può che suggerire l'inizio della produzione su vasta scala di Switch Mini.