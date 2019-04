Nintendo Switch Mini uscirà entro fine giugno, emergono nuove conferme

Due fonti apparentemente bene informate sui fatti hanno rivelato al quotidiano finanziario Bloomberg l'esistenza di un nuovo modello di Nintendo Switch in uscita a breve, presumibilmente entro i prossimi due mesi...

Secondo quanto riportato, Nintendo Switch Mini (nome provvisorio), uscirà entro la fine di giugno e le aziende cinesi ai quali si è affidata la casa di Kyoto sarebbero già pronte per iniziare la produzione in serie di questo nuovo modello, definito "un modesto upgrade rispetto al modello originale", che dovrebbe però essere venduto ad un prezzo inferiore, probabilmente rimuovendo il dock e presentando un leggero redesign.

Le fonti hanno invece smentito l'esistenza di una Nintendo Switch PRO, confermando che "un modello più potente non è attualmente in lavorazione". Attualmente la compagnia non ha annunciato alcun nuovo modello di Switch ma non è escluso che i primi dettagli in merito possano arrivare domani (giovedì 25 aprile) quando si terrà la riunione con gli azionisti per illustrare i piani relativi all'anno fiscale in corso che terminerà il primo aprile 2020.

Nintendo Switch Mini sarà presentata domani e uscirà sul mercato entro la fine di giugno? Ne sapremo di più nelle prossime ore...