Nintendo Switch Mini: utente crea una versione fan made della console

Le voci di corridoio su Nintendo Switch Pro e Mini circolate online in queste settimane hanno spinto il gestore del canale YouTube di My Mate Vince a realizzare una versione fan made della console.

A dispetto di un design non particolarmente accattivante, la versione custom di Switch creata dallo youtuber risulta essere perfettamente funzionante e dimostra come sia possibile adattare la componentistica hardware dell'attuale sistema in un diverso form factor con dimensioni ridotte del 20% e uno schermo più luminoso del 30%.

Il video confezionato dal progettista dilettante testimonia il grande lavoro svolto per raggiungere questi risultati: logicamente, lo youtuber sottolinea come sia dovuto scendere a compromessi sacrificando sull'altare della portabilità la funzione HD Rumble dei controller, l'utilizzo del touchscreen e la possibilità di sganciare i due Joy-Con.

L'autore di questo progetto, a ogni modo, riferisce che il peso ridotto della console rende decisamente più piacevole l'esperienza di gioco, specie dopo sessioni di gameplay prolungate. Il sogno della commercializzazione di Nintendo Switch Pro e Mini, però, è destinato a rimanere tale ancora a lungo, se consideriamo la smentita di Nintendo dell'annuncio di una nuova revisione harware di Switch durante l'E3 2019.