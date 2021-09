Nintendo Switch: il nuovo misterioso controller non sarà compatibile con gli Amiibo

Nintendo ha registrato un brevetto per un nuovo controller presso la FCC americana, a quanto pare però non si tratterà di un nuovo tipo di Joy-Con, almeno stando alle prime indiscrezioni.

L'insider Sam Hunter ha infatti analizzato la documentazione confermando che il controller non avrà il sensore per la connettività NFC e dunque non sarà compatibile con gli Amiibo. Questo porta ad escludere completamente la possibilità che si tratti di un Joy-Con o di un controller Pro mentre potrebbe trattarsi di un controller classico, ipotesi già paventata nel weekend da alcuni insider.

Il joypad in questione potrebbe riprendere il design dei controller per Nintendo 64 e GameCube proponendosi come ideale successore dei joypad per NES e SNES compatibili con Switch e resi disponibile in occasione del lancio dei giochi per queste due piattaforme su Nintendo Switch Online.

E del resto la compagnia non ha mai nascosto la volontà di espandere il servizio così da renderlo più appetibile ai consumatori, sono in molti a ipotizzare il prossimo debutto dei giochi per Game Boy, N64 e GameCube e se un controller per i giochi 8-bit potrebbe essere superfluo, un dispositivo pensato per i giochi 3D delle ultime due piattaforme sembra certamente una ipotesi più concreta.