Nintendo Switch modello 'classico' in offerta a soli 237 euro, il più basso di sempre

Incredibile promozione su eBay per acquistare una console Nintendo Switch, un venditore super affidabile con migliaia di feedback positivi infatti ci propone la console in offerta con i Joy-Con nella colorazione blu/rosso neon. Il modello in promozione è la versione del 2021, quindi con batteria potenziata rispetto al modello del Day-One.

La confezione della console in promozione contiene: console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro (blu/neon), un Joy-Con destro (rosso/neon), impugnatura joy-con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con, cavo HDMI.

La trasportabilità di una console portatile si combina con la potenza di una console casalinga, con uno schermo da 6,2 pollici di tipo capacitivo multi-touch, una gestione dei consumi energetici migliorata e di conseguenza la durata della batteria in modalità portatile maggiore anche grazie alla nuova batteria integrata.

La console è acquistabile a questo link a soli 237 euro con spedizione gratuita, il prezzo più basso del web, ottenibile inserendo in fase di pagamento il codice sconto REGALI22 che applicherà uno sconto immediato pari al 15%.

Vi consigliamo di completare i vostri acquisti su eBay pagando con PayPal, che vi assicura una garanzia totale sull'articolo da voi acquistato. Una super occasione per recuperare una console Nintendo Switch ad un prezzo mai visto, la disponibilità è molto limitata, pertanto se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di approfittarne subito.