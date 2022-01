Nintendo Switch: nessun modello PRO o 4K fino al 2024, per un analista

Con l'eccezionale successo di Switch nel 2021, e delle previsioni di vendita mai così rosee per Nintendo, le probabilità di assistere nei prossimi mesi al lancio di un modello nextgen della console ibrida si riducono al lumicino, come sottolinea Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis nel suo ultimo intervento su GIbiz.

L'esperto di mercato che, nel luglio del 2021, si disse certo del fatto che Switch avrebbe superato PlayStation 2 nelle vendite, inaugura il nuovo anno scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GamesIndustry.biz per discutere, appunto, delle future strategie di Nintendo legate al lancio sul mercato del chiacchierato modello nextgen di Switch 4K o PRO.

Piers Harding-Rolls esordisce nella sua analisi sostenendo come "ci si aspetta che la curva di crescita delle vendite console si appiattisca nel 2022 per via della riduzione nel numero di Switch commercializzate. Usciamo da un biennio semplicemente eccezionale per il mercato videoludico e, in particolar modo, per le console. Nonostante il calo nelle vendite, mi aspetto che Switch continui ad essere la console di maggior successo commerciale del 2022, con una stima di circa 21 milioni di console vendute anche grazie al traino offerto dall'uscita di Switch OLED".

L'esponente di Ampere Analysis ritiene perciò che "nel 2022 non ci aspettiamo il lancio di un modello Pro di Switch. Prevediamo piuttosto che Nintendo aspetterà fino alla fine del 2024 per poter lanciare il suo modello nextgen di Switch, mentre c'è sempre meno convinzione tra gli analisti sull'opportunità di assistere nel breve o medio periodo al lancio di un modello 'Pro' o midgen".

A ottobre, anche il noto analista Michael Pachter si è detto certo del fatto che Switch PRO o 4K non arriverà prima del 2024, sempre in virtù del successo commerciale degli attuali modelli della console ibrida della casa di Super Mario.