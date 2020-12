Nintendo Switch: modifiche hardware e diverso design nei leak del prototipo

In rete trapelano diversi documenti di Nintendo che, se confermati, testimonierebbero gli sforzi profusi dall'azienda giapponese per progettare l'hardware di Switch e dare forma all'ecosistema di servizi e funzionalità della console ibrida più venduta per due anni di fila negli USA.

Senza indugiare oltre, eccovi allora i punti salienti della documentazione trapelata del prototipo di Nintendo Switch:

Il nome della console è stato deciso nel 2014

Il concept originario di Switch utilizzava un SoC di AT Ericcson

Inizialmente, Nintendo prevedeva di lanciare Switch con il supporto ai video 3D e alla retrocompatibilità con 3DS estesa a funzioni come SpotPass e StreetPass

Nelle primissime fasi del progetto, Nintendo ha considerato lo sviluppo di un modello a due schermi di Switch

La risoluzione dello schermo sarebbe dovuta essere di 480p (diversamente dai 720p della Switch finale)

Il primo concept prevedeva una connessione wireless alla TV tramite Miracast simile a quella del GamePad di Wii U, senza cioè l'ausilio di dock o connettori HDMI

Il design originario comprendeva un sistema per inserire audio o video nelle registrazioni ingame, per poi caricare il tutto su Nintendo World

In base al prototipo, Switch avrebbe dovuto avere 1 GB di RAM , un connettore dedicato per le cartucce 3DS e una telecamera 480p

Il concept iniziale di Switch prevedeva una funzione per riavviare velocemente la console e riprendere il gioco in maniera pressoché istantanea attraverso la pressione di un semplice tasto o una gesture sul touchscreen

Cosa ne pensate di queste anticipazioni? Come di consueto vi invitiamo a prendere con le pinze questo genere di informazioni e a considerarle per ciò che sono, ossia delle anticipazioni provenienti da una fonte anonima e non verificabile. Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha recentemente confermato che Switch è a metà del suo ciclo di vita.