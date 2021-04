Nintendo Switch e Monster Hunter Rise guidano le classifiche giapponesi del 2021

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate le classifiche di vendita hardware e software giapponesi relative al primo quadrimestre del 2021 e a dominare entrambe troviamo Nintendo Switch.

La console ibrida della Grande N è infatti alla prima posizione della classifica relativa alle console più vendute e tutte le prime posizioni della classifica software sono occupate dai suoi giochi.

Ecco di seguito l'elenco delle console più vendute in Giappone ad inizio 2021:

Nintendo Switch - 1.744.974 PlayStation 5 - 325.061 PlayStation 4 - 59.889 Xbox Series X|S - 8.585 Nintendo 3DS - 9.368

Questa è invece la classifica dei videogiochi più venduti nello stesso arco temporale:

[Nintendo Switch] Monster Hunter Rise (Capcom) - 1.302.132 [Nintendo Switch] Momotaro Dentetsu (Konami) - 839.273 [Nintendo Switch] Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 592.683 [Nintendo Switch] Ring Fit Adventure - 392.568 [Nintendo Switch] Animal Crossing: New Horizons - 332.758 [Nintendo Switch] Mario Kart 8 Deluxe - 294.411 [Nintendo Switch] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous) – 262.501 [Nintendo Switch] Super Smash Bros. Ultimate - 205.765 [Nintendo Switch] Pokemon Spada e Scudo + Pass Espansioni - 181.759 [Nintendo Switch] Minecraft (Microsoft) - 169.818 [Nintendo Switch] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - 149.076 [Nintendo Switch] Splatoon 2 - 137.580 [Nintendo Switch] Bravely Default II (Square Enix) – 131.317 [Nintendo Switch] Super Mario Party - 120.973 [Nintendo Switch] Pikmin 3 Deluxe - 90.104 [Nintendo Switch] Super Mario 3D All-Stars - 86.320 [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 71.893 [Nintendo Switch] New Super Mario Bros. U Deluxe - 63.625 [Nintendo Switch] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous) - 59.268 [Nintendo Switch] Little Nightmares II (Bandai Namco) - 56.273 [Nintendo Switch] Fitness Boxing 2 (Imagineer) - 51.565 [Nintendo Switch] Hyrule Warriors: L'Era della Calamità (Koei Tecmo) - 50.020 [Nintendo Switch] Dragon Quest XI S (Square Enix) - 48.928 [Nintendo Switch] Human Fall Flat (Teyon Japan) - 45.274 [Nintendo Switch] Super Mario Maker 2 - 44.774

Come potete notare, a guidare la classifica dei giochi più venduti in Giappone troviamo Monster Hunter Rise, l'esclusiva temporale per Switch che sta avendo un incredibile successo non solo in oriente ma anche nel resto del mondo. Va precisato che la classifica riguarda tutte le piattaforme e per trovare un gioco che non sia legato alla console Nintendo dobbiamo spostarci alla posizione 34, occupata dalla versione PlayStation 4 di Little Nightmares II.

A proposito del titolo Capcom, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Monster Hunter Rise.