Nintendo Switch: da Naruto a Guilty Gear, tanti giochi a meno di 5 euro

Nuove offerte su Nintendo eShop, ormai lo sapete che a noi piace (anche) giocare spendendo poco e per questo ogni giorno andiamo alla ricerca delle migliori offerte per farvi risparmiare. In questo caso vogliamo concentrarci sui migliori giochi per Nintendo Switch in sconto a meno di cinque euro sull'eShop.

Iniziamo con l'originale Guilty Gear a 99 centesimi seguito da Guilty Gear XX Accent Core Plus R a 1.49 euro e Silence a 1,99 euro. Molto interessanti anche Naruto Ultimate Ninja Storm e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 in sconto a 4.99 euro l'uno, da segnalare anche Popeye Braccio di Ferro a 2,87 euro e State of Mind a 1,99 euro.

La raccolta Namco Museum Archives Volume 2 costa 4.99 euro ed è una bella occasione riscoprire titoli classici di Namco come Galaxian, Pac-Man, Xevious, Mappy, Dig Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Buster, Dragon Spirit The New Legend, Splatterhouse Wanpaku Graffiti e Pac-Man Championship Edition.

In sconto anche Pres A To Party a 2.09 euro, Bubble Bubble Ocean a 2.49 euro, Pinball Frenzy a 1.99 euro e Beat Them All! a 2,49 euro. Si continua con Galactic Invasion a 1.99 euro, Jumping Helix Ball a 1.99 euro, Inside a 2.99 euro e Limbo a 1.99 euro.