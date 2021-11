Nintendo Switch, tra Natale e 2022: i nuovi giochi in arrivo riassunti in un'immagine

Con Nintendo Switch a metà del suo ciclo vitale, sono ancora moltissime le nuove produzioni attese sulla console ibrida, dai remake di Pokémon Perla e Pokémon Diamante alla prossima avventura inedita di Link.

Per offrire un quadro chiaro della situazione al pubblico, il team di Nintendo Europa ha pubblicato una utile infografica con la quale riassume i principali titoli in arrivo su Nintendo Switch nel corso dei prossimi mesi. Disponibile nel Tweet in calce a questa news, l'immagine propone il seguente quadro:

Giochi Nintendo Switch appena usciti

Metroid Dread;

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD;

WarioWare: Get It Togheter!;

FIFA 22 Legacy Edition;

Mario Golf: Super Rush;

Diablo II Resurrection;

Mario Party Superstars;

Disco Elysium: The Final Cut;

Eastward;

The Great Ace Attorney: Chronicles;

Crysis Remastered Trilogy;

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars;

Animal Crossing: New Horizons - Update gratuito;

Animal Crossing: New Horizons - DLC Happy Home Paradise;

Hyrule Warriors: Age of Calamity Expansion Pass;

Super Smash Bros. Ultimate: Fighter Pass Volume 2;

Marvel's Guardians of the Galaxy - Cloud Version;

World War Z;

Just Dance 2022;

Giochi Nintendo Switch in arrivo nell'inverno 2021

Shin Megami Tensei V;

Pokémon Diamante Lucente;

Pokémon Perla Splendente;

Big Brain Academy: Sfida tra Menti;

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition ;

DanganRompa: Decadence;

Giochi Nintendo Switch in arrivo nel 2022

Leggende Pokémon: Arceus;

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp;

Splatoon 3;

Triangle Strategy;

Bayonetta 3;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2;

Mario+Rabbids: Sparks of Hope;

Monster Hunter: Rise - Sunbreak;

Kirby and the Forgotten Land;

Dying Light 2: Stay Human - Cloud Version;

La scelta è evidentemente vasta e conta al suo interno dei veri pesi massimi, come il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild o l'italiano Mario + Rabbids: Sparkles of Hope. Tra i titoli di imminente pubblicazione, ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono tra i nuovi giochi Nintendo Switch in arrivo a novembre 2021.