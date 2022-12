Nintendo Switch, Natale a tutto Indie: il riassunto degli annunci del 21 dicembre

I vertici di Nintendo mantengono la promessa fatta con l'annuncio dello speciale evento natalizio Inside the House of Indies. Anziché proporre un unico Nintendo Direct dedicato alle produzioni indipendenti, il colosso di Kyoto ha infatti deciso di regalare agli appassionati tanti annunci quotidiani.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 dicembre, è andata in onda la terza puntata del format festivo, che ha portato con sé tante interessanti novità. Afferrate dunque una fetta di panettone e seguiteci in questo breve riassunto di tutti gli annunci condivisi da Nintendo con Inside the House of Indies.

Ad aprire le danze è stato il reveal della versione console di Potion Craft: Alchemist Simulator. Dopo il recente esordio su PC, il rilassante simulatore troverà spazio anche su Nintendo Switch. Manca una data di lancio precisa, ma l'appuntamento è già fissato per la primavera 2023.



A seguire, lo show Nintendo ha svelato al pubblico Sonority, un interessante puzzle adventure dai toni variopinti. In un mondo fantastico, i giocatori dovranno risolvere enigmi sfruttando melodie e strumenti musicali. A sorpresa, il gioco è ora disponibile su Nintendo Switch. Pubblicazione inaspettata anche per Sail Forth, avventura marittima ora parte del catalogo della console ibrida.



Il delizioso Tin Hearts si è infine mostrato in un trailer inedito, che ha offerto uno scorcio sul suo strano mondo popolato di giocattoli. Il filmato si è chiuso con l'annuncio della data di uscita, fissata al prossimo 20 aprile 2023.



Direttamente in apertura a questa news, potete trovare la replica integrale dell'appuntamento natalizio di Nintendo, che tornerà con nuovi annunci anche nella giornata di domani.