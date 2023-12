Nintendo Switch: un Natale all'insegna dei videogiochi nel nuovo spot

Con PlayStation che illumina il Natale di Milano e Microsoft che lancia ghiotte offerte su Xbox Series X|S, anche Nintendo 'affila gli artigli' con uno spot che invita tutti gli appassionati a trascorrere delle feste serene e all'insegna dei videogiochi, esortandoli a 'espandere la propria esperienza' con Switch.

Il nuovo filmato promozionale confezionato dalla casa di Kyoto prende spunto dagli incredibili successi ottenuti dalla famiglia di console Switch per spronarci a regalare (e regalarci) una Switch per immergerci nell'esperienza interattiva offerta dai tantissimi videogiochi in esclusiva e multipiattaforma disponibili sul gioiellino portatile della Grande N.

Al termine di un 2023 che ha visto Switch assoluta protagonista del mercato, il target di questo nuovo spot sono perciò i videogiocatori di lungo corso che non hanno ancora acquistato la console nintendiana dei record e chi, magari, si avvicina solo adesso a questo hobby per coltivarne la passione lasciandosi trascinare dalla frizzante esperienza offerta da Super Mario, Zelda e da tutte le altre IP dell'azienda nipponica.

I fan più incrollabili della casa di Kyoto, d'altro canto, guardano con sempre maggiore interesse ed entusiasmo al futuro nella speranza che il 2024 sia l'anno della presentazione ufficiale della nuova console, basti pensare all'enorme entusiasmo che ha accompagnato gli ultimi rumor sulla retrocompatibilità avanzata di Switch 2.