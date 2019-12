Nintendo Switch: per un negozio cinese, il Joy-Con Drifting è colpa dei 'giochi stranieri'

L'entusiasmo di un fan di Nintendo per l'arrivo di Switch in Cina è stato spento bruscamente dal Joy-Con Drifting e, soprattutto, dalla sorprendente risposta ricevuta dall'operatore di un servizio di assistenza ai clienti di un negozio cinese.

A riassumere l'intera faccenda sono i colleghi di Nintendo Life che riprendono le dichiarazioni condivise da un utente del social network cinese Weibo che afferma di aver acquistato una Switch e di essere incappato nel problema del Joy-Con Drifting.

Quest'ultimo ha infatti deciso di esporsi e di aprire una discussione pubblica per riferire che "ho parlato con il loro servizio clienti (presumibilmente di JD, ndr) riguardo al problema del Joy-Con Drifting di Switch e mi hanno detto che il normale funzionamento dei Joy-Con non è garantito sui giochi di importazione, e che piuttosto avrei dovuto provare giochi come New Super Mario Bros. U Deluxe. Un'assurdità assoluta".

Si sarebbe trattato, insomma, di un maldestro tentativo di demonizzazione dei prodotti provenienti dall'estero (in questo caso, i videogiochi importati) compiuto dall'operatore dell'assistenza clienti per spingere l'acquirente di turno a "risolvere" il problema del Joy-Con Drifting consigliandogli, in maniera estremamente pretestuosa, di ripiegare sui giochi prodotti e venduti sul mercato interno.