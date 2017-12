Nintendo Switch nel primo anno di vendita in Giappone potrebbe superare i risultati di PS2

Il successo diè sotto gli occhi di tutti. In soli nove mesi di disponibilità sul mercato ha già raggiunto un totale di 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo, un dato che è sicuramente destinato ad aumentare con le festività natalizie.

La console ibrida di Nintendo ha tutte le carte in regola per superare i risultati ottenuti da PlayStation 2 durante il primo anno di commercializzazione in Giappone. Le due console sono uscite nel medesimo periodo: il monolite nero approdò sul mercato il 4 marzo del 2000, mentre Switch il giorno 3 dello stesso mese di quest'anno.

Al 17 dicembre 2017, erano 2.988.622 le Nintendo Switch vendute nel paese del Sol Levante, mentre nello stesso periodo di tempo (circa 9 mesi) PlayStation 2 raggiunse un totale di 3.016.622. La console di Sony, tuttavia, rallentò visibilmente con l'avvicinarsi della fine dell'anno, cosa che non sta minimamente succedendo alla console di Nintendo, che sta invece conservando il momentum nel suo miglior mese di sempre. Con un andamento del genere, il sorpasso sembrerebbe solo una questione di tempo: nel caso dovesse avvenire, si tratterebbe di un risultato eccezionale, considerato che PlayStation 2 è poi diventata la console casalinga di maggior successo di tutti i tempi.

Trovate tutti i dati, raccolti da SwitchSoku e basati su quelli forniti da Famitsu, nell'immagine condivisa in calce alla notizia. Cosa ne pensate? Recentemente anche il portale The Verge si è espresso su Nintendo Switch, giudicandola la console più innovativa degli ultimi anni.