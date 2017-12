Nintendo Switch: NES Golf è stato rimosso dal firmware della console

Diversi mesi fa alcuni utenti scoprirono la presenza diall'interno del firmware di. Non sono mai stati chiariti in via ufficiale i motivi del suo inserimento, ma secondo alcuni venne fatto come tributo a, dal momento che fu uno dei primi giochi sviluppati dall'ex presidente di

Vi parlammo della procedura necessaria ad avviare il gioco, ormai è completamente inutile, in un articolo dedicato. Il titolo è stato infatti rimosso dal firmware con la pubblicazione della versione 4.0 avvenuta due mesi fa. Secondo Switchbrew.org, il codice è stato rimpiazzato da alcune stringhe senza alcun significato, e i tentativi di avvio del gioco falliscono a causa dell'errore 0xA09.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto Nintendo a rimuovere questo simpatico Easter Egg dalla console. Nintendo Switch, intanto, sta vivendo un periodo d'oro. Ha già raggiunto il traguardo delle 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo, ed è sulla buona strada per superare i risultati ottenuti da PlayStation 2 durante il primo anno di commercializzazione in Giappone.