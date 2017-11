Nintendo Switch: le vendite dei giochi retail vanno a gonfie vele in UK e Spagna

Nell'ultimo report finanziario, il noto rivenditoreha annunciato che nei negozi della catena nel Regno Unito e in Spagna vengono venduti tre giochi fisici per ogniacquistata.

Si tratta di un quantitativo considerevole, in linea con quello fatto registrare da Nintendo Wii, console dall'incredibile successo uscita in un periodo in cui le vendite digitali erano irrisorie e quello retail rappresentava il mercato predominante.

Secondo gli analisti di IHS, il 78% dei giochi per Nintendo Switch vengono venduti in formato fisico, mentre su PlayStation 4 meno della metà, il 47%. GAME ha inoltre affermato che la nuova console della casa di Kyoto è stata creata con il mercato fisico in mente, a causa della ridotta memoria interna di soli 32GB. L'utilizzo delle cartucce ha anche contribuito a far lievitare il prezzo dei giochi, spesso più costosi di quelli per PlayStation 4 e Xbox One.

Nelle prime 36 settimane di disponibilità, sono state vendute 469 mila Nintendo Switch in Spagna e nel Regno Unito, le uniche nazioni dove sono presenti i negozi di GAME. Si tratta del 49% delle vendite fatte registrare da Nintendo Wii (che tuttavia venne lanciata in prossimità del periodo natalizio) e il 300% dei risultati ottenuti da Nintendo Wii U. Nel lasso di tempo preso in considerazione, gli unici cali si sono avuti nei periodi di scarsa disponibilità di scorte, mentre in contemporanea al lancio di Super Mario Odyssey, avvenuto il 27 ottobre, si è avuto un picco delle vendite. Trovate il grafico allegato in calce a questa notizia.

Nintendo Switch, lanciata a marzo di quest'anno, può essere acquistata al prezzo consigliato di 329 euro. La console ibrida è stata eletta dal TIME una delle 25 migliori invenzioni tecnologiche del 2017.