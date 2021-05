Si dice il Nintendo Switch o la Nintendo Switch? Ecco la risposta

Un'annosa questione quella dell'articolo da anteporre alle parole straniere che non hanno una vera traduzione nella nostra lingua; ancora più complessa se la parola in questione è giapponese, come nel caso di Nintendo, che ha un'origine e un significato molto particolari.

Qual è l'espressione grammaticale più corretta, quindi? Il campo videoludico è pieno zeppo di termini provenienti da lingue straniere, soprattutto dall'inglese, che come sappiamo tutti segue regole molto diverse dall'italiano, non essendo una lingua romanza (cioè discendente dal latino). Nella lingua italiana gli articoli possono essere di genere maschile o femminile, mentre in quella inglese, esiste soltanto il genere neutro (il determinativo «the» corrispondente ai nostri "il, lo, la, i, gli, le" e l’indeterminativo "a" ai nostri "uno o una"). Altre lingue come il latino posseggono tutti e tre i generi: maschile, femminile e neutro. Il giapponese non utilizza articoli, né distinzioni tra maschile-femminile o singolare-plurale.

Per mettere un po' d'ordine, quindi, l'Accademia della Crusca ha stabilito che "per la determinazione del genere degli anglismi (o di forestierismi d’altra provenienza ma di genere neutro) si può enunciare la seguente regola: sempre il maschile."

Quindi i nomi delle console giapponesi Nintendo, come Nintendo Wii, GameCube, DS, vogliono tutti l'articolo maschile, soprattutto se si tratta di termini che non trovano una vera traduzione nella nostra lingua. L'ultima console di Nintendo, chiamata "Nintendo Switch", vuole anch’essa l’articolo maschile, tanto più che il suo nome è traducibile in italiano in "cambio": in italiano si dice "IL cambio", al maschile, pertanto LO Switch o IL Nintendo Switch. Può suonare strano, ma funziona proprio così.

Chi pensa di giustificare l'uso del femminile dicendo che alla parola "Switch" è sottintesa la parola "console" è in errore, perché sarebbe come dire "LO Francia" sottintendendo "lo (stato) Francia". L'abitudine di parlare delle console al femminile in Italia si è diffusa dopo l'arrivo della PlayStation, ma in questo caso è corretto anteporre "la": PlayStation, infatti, è un termine inglese che può essere facilmente tradotto in italiano come "stazione di gioco" e "stazione" è femminile.