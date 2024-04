Nintendo Switch: il Nitro Deck CRKD a prova di drifting è in sconto su Amazon

Siete stanchi del drifting degli analogici di Nintendo Switch? Se state cercando dei controller per Switch in sostituzione dei Joy-Con, sappiate che il CRKD Nitro Deck è in sconto lampo su Amazon!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il deck portatile professionale per Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED di CRKD nasce per rispondere alle esigenze di chi, in questi anni, è sempre stato alla ricerca di controller sostitutivi dei Joy-Con integrati in uno stand dotato di levette analogiche basate su tecnologia Hall Effect e scocca ergonomica.

Il layout di tasti, analogici e trigger del Nitro Deck promette di offrire la massima reattività e precisione a prescindere dal contesto di gioco e dal genere di esperienze interattive da fruire su Switch, con tanto di pulsanti posteriori riapplicabili, di topper intercambiabili e di supporto per vibrazione e giroscopi.

Solo per oggi giovedì 18 aprile, il Nitro Deck CRKD è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 59,99 euro, con uno sconto dell'8% sul prezzo di listino abituale. Se siete alla ricerca di ulteriori occasioni di risparmio, vi consigliamo di seguire il Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram.

