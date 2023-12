Nintendo Switch non si ferma e il 2023 ne è la prova: vendite per 16+ milioni di console

Ci si avvicina sempre di più ad un 2024 ricco di sorprese anche per il mondo Nintendo e per la line-up della sua console ibrida. Dopo aver passato in rassegna l'anno di Nintendo Switch con i titoli più giocati nel 2023, la Grande N ha ancora molto da dire all'intero mercato videoludico, come dimostrato dai dati emersi di recente nel web.

Ampere Analysis ha da poco rilasciato una stima relativa alle vendite di Nintendo Switch nel 2023, che ammontano a 16,4 milioni di unità. Si tratta di un valore numerico attinente all'intero anno e, sebbene questo dato sia in negativo rispetto al precedente anno, si tratta comunque di un risultato più che positivo per la macchina da gaming che si avvicina alla fine del suo ciclo vitale. Non a caso parliamo di una piattaforma che ha superato Xbox 360 negli USA; ora Nintendo Switch è la terza console più venduta di sempre.

Il sorpasso di cui sopra è solo la punta dell'iceberg per il 2023 di Nintendo, ma che dire per la concorrenza? Dalle stime pubblicate sul Financial Times nella giornata di oggi, PlayStation 5 ha registrato un incremento di vendite pari al 65%, mentre per Xbox Series X|S vi è stata una decrescita del 15%. Parliamo, rispettivamente, di un totale di 22,5 milioni di di 7,6 milioni di macchine piazzate sul mercato. Dunque, Nintendo Switch è la seconda console più venduta nel 2023. Cosa ne pensate dei risultati registrati dalla console ibrida del mondo Nintendo?