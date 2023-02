Nintendo Switch non ha altri grandi giochi nel 2023 dopo Zelda Tears of the Kingdom

Secondo Andy Robinson di VGC, Nintendo non parteciperà all'E3 perché non ha nulla da mostrare e per quanto possa sembrare strano, anche i colleghi di IGN USA sposano questa teoria.

IGN è stata la prima testata a riportare l'indiscrezione che vede Nintendo, Xbox e PlayStation assenti all'E3 2023, voci che hanno poi trovato parziale conferma nelle parole dell'ESA (organizzatore dell'evento) con la compagnia che parla di uno show sostanzialmente rinnovato e modificato rispetto al passato.

Dopo Robinson, anche IGN.com sostiene che la mancata partecipazione di Sony e Xbox sia legata a motivi non dipendenti dalla fiera o dall'organizzazione della stessa, mentre Nintendo "ha scelto di non prendere parte all'evento a causa di una schedule piuttosto leggera per la seconda parte dell'anno, fattore che non giustificherebbe la presenza all'E3."

In altre parole dunque The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è ad oggi l'ultima grande esclusiva Nintendo Switch conosciuta e non ci sono altri titoli first party programmati per l'estate o l'autunno. Nintendo deve però sparare ancora alcune cartucce tra cui Advance Wars 1+2 ReBoot Camp e si mormora anche dell'uscita di un nuovo gioco di Mario Baseball, titoli che evidentemente non giustificano però un grande investimento promozionale, stando alle indiscrezioni di IGN e VGC.