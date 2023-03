Nintendo Switch 'non regge' Call of Duty per il CMA, ed è subito polemica

Mentre proseguono i contatti tra Activision, Microsoft e il CMA per cercare un accordo, un documento prodotto dalla Competition and Markets Authority britannica scatena un'accesa discussione sui social: per l'ente governativo inglese, Nintendo Switch non sarebbe in grado in alcun modo di 'reggere' Call of Duty.

L'autorità che regolamenta i mercati del Regno Unito ritiene infatti che le dichiarazioni rese nei giorni scorsi dai dirigenti Microsoft con le promesse sulla parità di contenuti di Call of Duty tra Nintendo e Xbox siano oltremodo ottimistiche, al punto tale da ritenerle quasi irrealizzabili.

In un preciso passaggio della documentazione prodotta dal CMA si legge che "le sfide tecnologiche rappresentate dai porting multipiattaforma su Nintendo Switch non hanno influito sulla capacità di Nintendo di competere nel mercato delle console, anche in titoli importanti come Apex Legends, Fortnite e DOOM Eternal. Tuttavia, riteniamo che le prove dimostrino come Nintendo Switch attualmente non sappia offrire lo stesso catalogo di giochi 'ad alta intensità grafica' su cui competono PlayStation e Xbox (con l'eccezione di alcuni giochi come Fortnite e Apex Legends). Di conseguenza, Nintendo potrebbe non essere in grado di offrire determinati giochi multiplayer ad alta intesità grafica come Call of Duty su Switch e non proporre un'esperienza utente simile alle controparti PlayStation e Xbox, ad esempio in termini di spazio di archiviazione, grafica e framerate".

Se da un lato le dichiarazioni del CMA sottolineano giustamente il gap prestazionale e hardware tra l'attuale famiglia di console Switch e le piattaforme Sony e Microsoft di ultima generazione, dall'altro lato non tengono conto del sempre più rumoreggiato reveal di Switch 2 a fine 2023 (o comunque del lancio futuro di una nuova console Nintendo) e di 'soluzioni ponte' come il cloud gaming che contribuirebbero a risolvere (seppur non totalmente) il problema delle differenze tecnologiche tra Switch e console come PS5 e Xbox Series X/S.

Le affermazioni del CMA inglese, di conseguenza, stanno alimentando un aspro dibattito sui social e sui forum di settore, con tanti utenti che sottolineano la mancata conoscenza dell'industria videoludica e delle sue dinamiche da parte delle autorità di regolamentazione chiamate ad esprimersi sull'affare Activision-Microsoft. Un aspetto, quest'ultimo, rimarcato nei giorni scorsi anche da Phil Spencer nel confermare l'esistenza di Xbox se l'affare con Activision dovesse saltare.